MARCHÉ DE NOËL Saint-Pons-de-Thomières dimanche 21 décembre 2025.
5715F Route de Bedarieux Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
marché de noël au Domaine
Producteurs et artisans locaux. Dédicaces de Michel Roman, auteur de BD humoristiques.
Dégustation des cuvés du Domaine.
Quiz des senteurs.
Restauration sur place.
Entrée et dégustation gratuites, marché couvert. .
+33 6 33 22 33 26
christmas market at the Domaine
