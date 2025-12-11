MARCHÉ DE NOËL

Saint-Pons-de-Thomières, Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date: 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

marché de noël au Domaine

Producteurs et artisans locaux. Dédicaces de Michel Roman, auteur de BD humoristiques.

Dégustation des cuvés du Domaine.

Quiz des senteurs.

Restauration sur place.

Entrée et dégustation gratuites, marché couvert. .

5715F Route de Bedarieux Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 33 22 33 26

English :

christmas market at the Domaine

