Marché de noël Saint-Priest-de-Gimel
Marché de noël Saint-Priest-de-Gimel dimanche 14 décembre 2025.
Saint-Priest-de-Gimel Corrèze
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Gourmandise, nombreux exposants, idées cadeaux, restauration sur place ou à emporter
Atelier dessin
15h30 arrivée du père noël
14h30 17h balade à poney
17h tirage tombola .
Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 07 68
