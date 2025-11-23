Marché de noël Saint-Priest-de-Gimel

Marché de noël Saint-Priest-de-Gimel dimanche 14 décembre 2025.

Saint-Priest-de-Gimel Corrèze

Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Gourmandise, nombreux exposants, idées cadeaux, restauration sur place ou à emporter
Atelier dessin
15h30 arrivée du père noël
14h30 17h balade à poney
17h tirage tombola   .

Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 07 68 

