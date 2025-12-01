Marché de Noël

Saint Privat en Périgord Dordogne

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-05

Marché de Noël à la Meynardie par les résidents du foyer d’accueil médicalisé.

Sur place des créations, idées cadeaux et quelques gourmandises !

Rendez-vous à la Meynardie du lundi 1 au vendredi 5 décembre.

Du lundi au mercredi de 9h à 16h30 et le jeudi et vendredi de 10h à 16h.

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine animation2.lm@chicrdd.fr

English : Marché de Noël

Christmas market at La Meynardie by residents of the nursing home.

Creations, gift ideas and a few delicacies on offer!

See you at La Meynardie from Monday December 1 to Friday December 5.

Monday to Wednesday, 9 a.m. to 4.30 p.m. and Thursday and Friday, 10 a.m. to 4 p.m.

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt in La Meynardie durch die Bewohner des Heims für betreutes Wohnen.

Vor Ort werden Kreationen, Geschenkideen und einige Leckereien angeboten!

Treffpunkt in der Meynardie von Montag, dem 1. bis Freitag, dem 5. Dezember.

Montag bis Mittwoch von 9:00 bis 16:30 Uhr und Donnerstag und Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Italiano :

Mercatino di Natale a La Meynardie a cura dei residenti della casa di riposo.

Potrete acquistare oggetti creativi, idee regalo e qualche prelibatezza!

Venite a La Meynardie da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre.

Da lunedì a mercoledì dalle 9.00 alle 16.30 e giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 16.00.

Espanol : Marché de Noël

Mercadillo navideño en La Meynardie a cargo de los residentes de la residencia.

Podrás comprar objetos creativos, ideas para regalar y ¡algunos manjares!

Venga a La Meynardie del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.

De lunes a miércoles de 9.00 a 16.30 h. y jueves y viernes de 10.00 a 16.00 h.

