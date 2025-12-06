Marché de Noël Saint-Quirin
Saint-Quirin Moselle
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Vivez la magie de Noël dans l’un des plus beau village de France !
Ce marché artisanal costumé féérique & fantastique vous accueille ! Une restauration en continu et variée pourra se trouver sur place. Marche au flambeaux le samedi. Concerts dans l’église prieurale.Tout public
centre du village autour de l’église Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 6 67 98 94 16 madamepiemedium@gmail.com
English :
Experience the magic of Christmas in one of France?s most beautiful villages!
This fairy-tale & fantastic costumed craft market welcomes you! Continuous and varied catering will be available on site. Torchlight procession on Saturday. Concerts in the priory church.
German :
Erleben Sie den Zauber der Weihnacht in einem der schönsten Dörfer Frankreichs!
Dieser märchenhafte und fantastische kostümierte Kunsthandwerksmarkt heißt Sie herzlich willkommen! Für das leibliche Wohl ist durchgehend gesorgt. Fackelwanderung am Samstag. Konzerte in der Prioratskirche.
Italiano :
Vivete la magia del Natale in uno dei più bei villaggi della Francia!
Questo fiabesco e fantastico mercato artigianale vi dà il benvenuto! Una ristorazione continua e varia sarà disponibile sul posto. Fiaccolata il sabato. Concerti nella chiesa del priorato.
Espanol :
Viva la magia de la Navidad en uno de los pueblos más bonitos de Francia
Este fantástico mercado artesanal de cuento de hadas le da la bienvenida Habrá restauración continua y variada in situ. Procesión de antorchas el sábado. Conciertos en la iglesia prioral.
