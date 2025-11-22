Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Romain-de-Benet

Marché de Noël

Salle des fêtes Place de l’église Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Le marché de Noël de St Romain de Benet.

.

Salle des fêtes Place de l’église Saint-Romain-de-Benet 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 00 10

English :

St Romain de Benet Christmas market.

German :

Der Weihnachtsmarkt in St Romain de Benet.

Italiano :

Il mercatino di Natale di St Romain de Benet.

Espanol :

El mercado navideño de St Romain de Benet.

L’événement Marché de Noël Saint-Romain-de-Benet a été mis à jour le 2025-10-29 par Royan Atlantique