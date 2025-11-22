Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Romain-de-Benet
Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Romain-de-Benet samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Place de l’église Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Le marché de Noël de St Romain de Benet.
Salle des fêtes Place de l’église Saint-Romain-de-Benet 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 00 10
English :
St Romain de Benet Christmas market.
German :
Der Weihnachtsmarkt in St Romain de Benet.
Italiano :
Il mercatino di Natale di St Romain de Benet.
Espanol :
El mercado navideño de St Romain de Benet.
