Marché de Noël Saint-Samson-sur-Rance

Marché de Noël

Salle des fêtes Saint-Samson-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Tout pour préparer Noël dans les meilleures conditions, objets décoratifs et utilitaires, bijoux et textiles en tous genres, miel, confitures, saucissons… Visite du Père Noël, photos et distribution de friandises, sa boîte aux lettres sera à disposition dans la salle. Restauration sur place avec galette saucisse, saucisse frites, sandwichs, crêpes et gâteaux. Buvette avec vin chaud.

Festif et convivial, 18 ans d’existence ! .

Salle des fêtes Saint-Samson-sur-Rance 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

