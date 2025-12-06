Marché de Noël Saint-Sauveur Saint-Sauveur
Marché de Noël Saint-Sauveur Saint-Sauveur samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël Saint-Sauveur
172 Rue Maurice Garin Saint-Sauveur Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Rendez- vous le samedi 6 décembre de 14h à 18h30 et le dimanche 7 décembre de 10h à 18h.
Salle Jean Paszek.
Marche en faveur du Téléthon le dimanche à 9h.
Exposants variés.
Animations: Venue du Père Noël, et sa boîte aux lettres.
Samedi: chorale Choeur en fête à 15h.
Dimanche Harmonie de Saint-Sauveur l’après-midi.
Restauration sur place le dimanche midi.
Rendez- vous le samedi 6 décembre de 14h à 18h30 et le dimanche 7 décembre de 10h à 18h.
Salle Jean Paszek.
Marche en faveur du Téléthon le dimanche à 9h.
Exposants variés.
Animations: Venue du Père Noël, et sa boîte aux lettres.
Samedi: chorale Choeur en fête à 15h.
Dimanche Harmonie de Saint-Sauveur l’après-midi.
Restauration sur place le dimanche midi. .
172 Rue Maurice Garin Saint-Sauveur 80470 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 81 15
English :
Rendezvous on Saturday, December 6 from 2pm to 6:30pm and Sunday, December 7 from 10am to 6pm.
Salle Jean Paszek.
Telethon walk on Sunday at 9am.
Various exhibitors.
Entertainment: Santa Claus and his letterbox.
Saturday: Choeur en fête choir at 3pm.
Sunday: Harmonie de Saint-Sauveur in the afternoon.
Catering on Sunday lunchtime.
L’événement Marché de Noël Saint-Sauveur Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-12-01 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme