Marché de Noël Saint-Sauveur Saint-Sauveur

Marché de Noël Saint-Sauveur

172 Rue Maurice Garin Saint-Sauveur Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Rendez- vous le samedi 6 décembre de 14h à 18h30 et le dimanche 7 décembre de 10h à 18h.

Salle Jean Paszek.

Marche en faveur du Téléthon le dimanche à 9h.

Exposants variés.

Animations: Venue du Père Noël, et sa boîte aux lettres.

Samedi: chorale Choeur en fête à 15h.

Dimanche Harmonie de Saint-Sauveur l’après-midi.

Restauration sur place le dimanche midi.

172 Rue Maurice Garin Saint-Sauveur 80470 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 81 15

English :

Rendezvous on Saturday, December 6 from 2pm to 6:30pm and Sunday, December 7 from 10am to 6pm.

Salle Jean Paszek.

Telethon walk on Sunday at 9am.

Various exhibitors.

Entertainment: Santa Claus and his letterbox.

Saturday: Choeur en fête choir at 3pm.

Sunday: Harmonie de Saint-Sauveur in the afternoon.

Catering on Sunday lunchtime.

