Marché de Noël Saint Savinien-sur-Charente Saint-Savinien samedi 13 décembre 2025.

Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Marché de Noël organisé par le foyer rural.
Visite du Père Noël
Atelier surprise et gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans
Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 

