Marché de Noël Saint Savinien-sur-Charente Saint-Savinien

Marché de Noël Saint Savinien-sur-Charente
Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Marché de Noël organisé par le foyer rural.
Visite du Père Noël
Atelier surprise et gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans
Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 94
