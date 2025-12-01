Marché de Noël Saint Savinien-sur-Charente Saint-Savinien

Marché de Noël Saint Savinien-sur-Charente

Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Marché de Noël organisé par le foyer rural.

Visite du Père Noël

Atelier surprise et gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans

Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 94

