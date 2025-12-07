Marché de Noël Saint-Setiers
Marché de Noël Saint-Setiers dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Saint-Setiers Corrèze
Le foyer des bruyères organise un marché de Noël avec la présence de producteurs et d’artisans. .
Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 86 25 80
