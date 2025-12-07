Marché de Noël Saint-Setiers

Marché de Noël Saint-Setiers dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Saint-Setiers Corrèze

Le foyer des bruyères organise un marché de Noël avec la présence de producteurs et d’artisans. .

Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 86 25 80

