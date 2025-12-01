Marché de Noël

Salle des Fêtes Saint-Séverin Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Le Grand Marché de Noël organisé par la MAFPAH de la Charente ! Animations, ventes de décorations de Noël et dégustations seront au rendez-vous. De quoi vous faire passer un après-midi enchanté !

.

Salle des Fêtes Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 23 99 mafpah.charente@gmail.com

English : Marché de Noël

The Big Christmas Market organized by MAFPAH de la Charente! Entertainment, sales of Christmas decorations and tastings. You’re sure to spend an enchanted afternoon!

German : Marché de Noël

Der große Weihnachtsmarkt, der von der MAFPAH de la Charente organisiert wird! Animationen, Verkauf von Weihnachtsdekorationen und Verkostungen stehen auf dem Programm. So können Sie einen zauberhaften Nachmittag verbringen!

Italiano : Marché de Noël

Il Grande Mercato di Natale organizzato dal MAFPAH de la Charente! Ci saranno molti intrattenimenti, decorazioni natalizie in vendita e degustazioni. Sarà sicuramente un pomeriggio incantevole!

Espanol : Marché de Noël

¡El Gran Mercado de Navidad organizado por MAFPAH de la Charente! Habrá muchas animaciones, venta de adornos navideños y degustaciones. Será una tarde encantadora

L’événement Marché de Noël Saint-Séverin a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme du Sud Charente