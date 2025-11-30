Marché de Noël Saint-Sulpice-les-Champs Salle des fêtes Saint-Sulpice-les-Champs
Marché de Noël Saint-Sulpice-les-Champs
Salle des fêtes 16 route de St Michel Saint-Sulpice-les-Champs Creuse
STANDS ARTISANAUX
– Food Truck Kouillère, Le Floraya, Producteur de jus de pommes, Planet 90, Chemin Naturo, Patisserie Rullière, vente de bonbon…
STAND DE L’ASSOCIATION
– Créations de Noël réalisées par les enfants de l’école et leurs familles
– Crêpes, vin chaud, bières… .
Salle des fêtes 16 route de St Michel Saint-Sulpice-les-Champs 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 69 22 92
