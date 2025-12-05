Marché de Noël Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Marché de Noël Saint-Symphorien Saint-Symphorien vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël Saint-Symphorien
Saint-Symphorien Sarthe
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Marché de Noël à Saint-Symphorien le vendredi 5 décembre 2025 à partir de 19h place Louis des Cars
L’APE des écoles publiques de Tennie et Saint-Symphorien organise un Marché de Noël artisanal à Saint-Symphorien le vendredi 5 décembre 2025 à partir de 19h place Louis des Cars
Artisanat local, bijoux, couture, céramique, déco.
Producteurs locaux miel, jus de pomme, bières, saucissons, huiles, …
Restauration sur place crêpes, vin chaud et tartiflette.
Arrivée du père-noël à 20h. .
Saint-Symphorien 72240 Sarthe Pays de la Loire apetenniestsymphorien@gmail.com
English :
Christmas market in Saint-Symphorien on Friday, December 5, 2025 from 7 p.m. Place Louis des Cars
German :
Weihnachtsmarkt in Saint-Symphorien am Freitag, den 5. Dezember 2025 ab 19 Uhr Place Louis des Cars
Italiano :
Mercatino di Natale a Saint-Symphorien venerdì 5 dicembre 2025 dalle 19.00 in Place Louis des Cars
Espanol :
Mercado de Navidad en Saint-Symphorien el viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 19.00 horas en la plaza Louis des Cars
