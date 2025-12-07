Marché de Noël salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains

Marché de Noël salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

salle du Galion rue Marcelle Tynaire Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Cette année, découvrez un Noël pas comme les autres, un peu décalé et plein de surprises… autour de l’univers du Grinch !

.

salle du Galion rue Marcelle Tynaire Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com

English : Christmas Market

This year, discover a Christmas like no other, a little offbeat and full of surprises? based on the world of the Grinch!

German : Weihnachtsmarkt

Entdecken Sie dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest mit vielen Überraschungen rund um den Grinch!

Italiano :

Quest’anno, scoprite un Natale come nessun altro, un po’ anticonformista e pieno di sorprese, basato sul mondo del Grinch!

Espanol : Mercado navideño

Este año, descubre una Navidad como ninguna otra, un poco atípica y llena de sorpresas… ¡basada en el mundo del Grinch!

