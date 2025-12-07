Marché de Noël salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains
Marché de Noël
salle du Galion rue Marcelle Tynaire Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Cette année, découvrez un Noël pas comme les autres, un peu décalé et plein de surprises… autour de l’univers du Grinch !
salle du Galion rue Marcelle Tynaire Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Christmas Market
This year, discover a Christmas like no other, a little offbeat and full of surprises? based on the world of the Grinch!
German : Weihnachtsmarkt
Entdecken Sie dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest mit vielen Überraschungen rund um den Grinch!
Italiano :
Quest’anno, scoprite un Natale come nessun altro, un po’ anticonformista e pieno di sorprese, basato sul mondo del Grinch!
Espanol : Mercado navideño
Este año, descubre una Navidad como ninguna otra, un poco atípica y llena de sorpresas… ¡basada en el mundo del Grinch!
