Marché de Noel salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains

Marché de Noel

salle du Galion rue marcelle Tynaire Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le dimanche 7 décembre, l’association Défi pour Elles organise le marché de Noël à Saint Trojan les bains !

salle du Galion rue marcelle Tynaire Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com

English : Christmas Market

On Sunday December 7, the Défi pour Elles association is organizing a Christmas market in Saint Trojan les bains!

German : Weihnachtsmarkt

Am Sonntag, den 7. Dezember, organisiert der Verein Défi pour Elles den Weihnachtsmarkt in Saint Trojan les bains!

Italiano :

Domenica 7 dicembre, l’associazione Défi pour Elles organizza un mercatino di Natale a Saint Trojan les bains!

Espanol : Mercado navideño

El domingo 7 de diciembre, la asociación Défi pour Elles organiza un mercado navideño en Saint Trojan les bains

