Marché de Noel salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains

Marché de Noel
salle du Galion rue marcelle Tynaire Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le dimanche 7 décembre, l’association Défi pour Elles organise le marché de Noël à Saint Trojan les bains !
salle du Galion rue marcelle Tynaire Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com
English : Christmas Market
On Sunday December 7, the Défi pour Elles association is organizing a Christmas market in Saint Trojan les bains!
German : Weihnachtsmarkt
Am Sonntag, den 7. Dezember, organisiert der Verein Défi pour Elles den Weihnachtsmarkt in Saint Trojan les bains!
Italiano :
Domenica 7 dicembre, l’associazione Défi pour Elles organizza un mercatino di Natale a Saint Trojan les bains!
Espanol : Mercado navideño
El domingo 7 de diciembre, la asociación Défi pour Elles organiza un mercado navideño en Saint Trojan les bains
