Marché de Noël Saint-Valery Saint-Valery-sur-Somme

Marché de Noël Saint-Valery Saint-Valery-sur-Somme samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël Saint-Valery

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06

C’est dans une ambiance chaleureuse qu’exposants et artisans vous feront découvrir leurs décorations de Noël, articles de fête, produits du terroir et fabrications artisanales, présentés dans une trentaine de petits chalets en bois et dans l’ancien Tribunal de Commerce. Petits et grands peuvent également s’initier au plaisir de la glisse sur la patinoire.

Les weekends, des animations musicales et spectacles de rue animent la place des Pilotes. Un village (ré)créatif prend place à l’ancien Casino où les enfants pourront s’adonner au plaisir de la peinture, de la mosaïque, du pliage ou passer entre les mains de la Fée Maquillage. Et bien sûr, la visite du Père Noël…

Entre deux gourmandises, baladez vous dans les rues illuminées pour succomber à un autre plaisir sucré en toute bonne conscience !

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

In a warm and friendly atmosphere, exhibitors and artisans will be showcasing their Christmas decorations, festive items, local produce and handicrafts, presented in some thirty small wooden chalets and in the former Commercial Court. Young and old alike can also try their hand at skating on the ice rink.

On weekends, musical entertainment and street shows enliven the Place des Pilotes. A (re)creative village takes place at the former Casino, where children can indulge in painting, mosaics, folding or pass through the hands of the Make-up Fairy. And, of course, a visit from Santa Claus…

Between treats, take a stroll through the illuminated streets to indulge in another sweet treat with a clear conscience!

German :

In einer gemütlichen Atmosphäre bieten Ihnen Aussteller und Kunsthandwerker ihre Weihnachtsdekorationen, Festartikel, Produkte aus der Region und handwerkliche Erzeugnisse an, die in etwa 30 kleinen Holzhütten und im ehemaligen Handelsgericht ausgestellt werden. Groß und Klein können sich außerdem auf der Eisbahn in das Vergnügen des Schlittschuhlaufens einführen lassen.

An den Wochenenden beleben Musikveranstaltungen und Straßentheater den Place des Pilotes. Ein (re)kreatives Dorf nimmt im ehemaligen Casino Platz, wo sich die Kinder dem Vergnügen des Malens, Mosaiks und Faltens hingeben oder durch die Hände der Make-up-Fee gehen können. Und natürlich der Besuch des Weihnachtsmanns…

Schlendern Sie zwischen zwei Leckereien durch die beleuchteten Straßen, um mit gutem Gewissen einem weiteren süßen Vergnügen nachzugeben!

Italiano :

In un’atmosfera calda e accogliente, gli espositori e gli artigiani presenteranno le loro decorazioni natalizie, gli articoli festivi, i prodotti locali e l’artigianato in una trentina di piccoli chalet di legno e nell’antica Corte Commerciale. Grandi e piccini potranno anche provare a pattinare sulla pista di ghiaccio.

Nei fine settimana, spettacoli musicali e di strada animano la Place des Pilotes. Nell’ex Casinò viene allestito un villaggio (ri)creativo, dove i bambini possono cimentarsi con la pittura, il mosaico e la piegatura, o passare dalle mani della Fata del Trucco. E, naturalmente, una visita di Babbo Natale…

Tra una leccornia e l’altra, fate una passeggiata per le strade illuminate e concedetevi un altro dolce con la coscienza pulita!

Espanol :

En un ambiente cálido y acogedor, expositores y artesanos mostrarán sus adornos navideños, artículos festivos, productos locales y artesanía en una treintena de pequeños chalets de madera y en el antiguo Patio Comercial. Además, grandes y pequeños podrán patinar en la pista de hielo.

Los fines de semana, animaciones musicales y espectáculos callejeros animan la Place des Pilotes. Un pueblo (re)creativo se instala en el antiguo Casino, donde los niños pueden probar suerte con la pintura, los mosaicos y el plegado, o pasar por las manos del Hada del Maquillaje. Y, por supuesto, la visita de Papá Noel…

Entre golosina y golosina, dé un paseo por las calles iluminadas para darse otro capricho dulce con la conciencia tranquila

