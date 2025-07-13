Marché de Noël Saint-Victor-Malescours
Marché de Noël Saint-Victor-Malescours dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Pour clôturer la saison, l’association des Paysans du Coin organise le marché de Noël.
Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
To close the season, the Paysans du Coin association organizes a Christmas market.
German :
Zum Abschluss der Saison veranstaltet der Verein Paysans du Coin einen Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Per concludere la stagione, l’associazione Paysans du Coin organizza un mercatino di Natale.
Espanol :
Para rematar la temporada, la asociación Paysans du Coin organiza un mercado navideño.
