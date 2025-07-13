Marché de Noël

Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Pour clôturer la saison, l’association des Paysans du Coin organise le marché de Noël.

.

Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

To close the season, the Paysans du Coin association organizes a Christmas market.

German :

Zum Abschluss der Saison veranstaltet der Verein Paysans du Coin einen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Per concludere la stagione, l’associazione Paysans du Coin organizza un mercatino di Natale.

Espanol :

Para rematar la temporada, la asociación Paysans du Coin organiza un mercado navideño.

L’événement Marché de Noël Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Loire Semène