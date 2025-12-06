Marché de noël Salle des fêtes La bernardie Saint-Victurnien

Marché de noël

Salle des fêtes La bernardie Route de Saint-Brice Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La magie de Noël s’invite à Saint-Victurnien pour une journée pleine de féérie !

Dans une ambiance conviviale et lumineuse, flânez entre les étals des artisans et créateurs locaux bijoux, déco, gourmandises et idées cadeaux uniques vous attendent pour combler petits et grands.

Laissez-vous porter par les senteurs du vin chaud et des douceurs de saison, craquez pour quelques huîtres à déguster sur place et profitez d’un moment de partage et de bonne humeur. Et pour parfaire vos préparatifs, repartez avec votre sapin fraîchement choisi !

Entre rires, découvertes et saveurs, ce marché de Noël promet une parenthèse chaleureuse au cœur de l’hiver, où l’esprit de fête et la convivialité sont au rendez-vous. .

Salle des fêtes La bernardie Route de Saint-Brice Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 06 04 florevet@hotmail.fr

