Marché de noël Salle des fêtes La bernardie Saint-Victurnien

Marché de noël
Salle des fêtes La bernardie Route de Saint-Brice Saint-Victurnien Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
La magie de Noël s’invite à Saint-Victurnien pour une journée pleine de féérie !
Dans une ambiance conviviale et lumineuse, flânez entre les étals des artisans et créateurs locaux bijoux, déco, gourmandises et idées cadeaux uniques vous attendent pour combler petits et grands.
Laissez-vous porter par les senteurs du vin chaud et des douceurs de saison, craquez pour quelques huîtres à déguster sur place et profitez d’un moment de partage et de bonne humeur. Et pour parfaire vos préparatifs, repartez avec votre sapin fraîchement choisi !
Entre rires, découvertes et saveurs, ce marché de Noël promet une parenthèse chaleureuse au cœur de l’hiver, où l’esprit de fête et la convivialité sont au rendez-vous. .
Salle des fêtes La bernardie Route de Saint-Brice Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 06 04 florevet@hotmail.fr
