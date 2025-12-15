MARCHÉ DE NOËL Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
MARCHÉ DE NOËL
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Plus de 25 exposants, un grand choix de cadeaux de noël, des dédicaces d’auteurs, du vin chaud, des noëls occitans…Venez nombreux au Marché de Noël !
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 59 71 15 mairie.st.vincent@orange.fr
English :
Over 25 exhibitors, a wide selection of Christmas gifts, author signings, mulled wine, Occitan carols…Come one, come all to the Christmas Market!
