Marché de Noël Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

Co-organisé par le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, l’Association d’Animation Touristique et Commerciale (AATC), l’Association Savoir Breizh et l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés, avec le soutien de la Mairie de Sainte-Anne-d’Auray.

Ce Marché de Noël féérique mêle artisanat d’art, salon du livre autour de la spiritualité, et stands solidaires tenus par les associations œuvrant pour les plus démunis.

Il propose également des animations pour les plus jeunes (carrousel, spectacles de magie). .

