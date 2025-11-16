MARCHÉ DE NOËL

Sainte-Croix-de-Quintillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Plongez dans la magie des fêtes lors de notre Marché de Noël ! Venez flâner parmi les nombreux exposants qui vous proposeront une multitude d’idées cadeaux, de décorations et de douceurs artisanales. Ambiance festive garantie ! Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations pour petits et grands 4 passages enchantés avec les lutins danseurs à 11h30, 13h00, 14h30 et 16h00 Photo avec le Père Noël. Espace restauration pour déguster sur place des gourmandises, boissons et de savoureuses spécialités de saison. Entre convivialité, musique et esprit de fête, ce Marché de Noël est l’occasion rêvée de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Venez vivre la magie de Noël à Sainte Croix de Quintillargues. .

Sainte-Croix-de-Quintillargues 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 31 17 mairie.stecroixquint@wanadoo.fr

English :

Immerse yourself in the magic of the festive season at our Christmas Market! Come and stroll among the many exhibitors offering a multitude of gift ideas, decorations and handcrafted sweets. Festive atmosphere guaranteed!

German :

Tauchen Sie auf unserem Weihnachtsmarkt in die Magie der Festtage ein! Schlendern Sie durch die zahlreichen Aussteller, die Ihnen eine Vielzahl an Geschenkideen, Dekorationen und handgefertigten Leckereien anbieten. Festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

Immergetevi nella magia delle feste al nostro mercatino di Natale! Venite a passeggiare tra le numerose bancarelle che propongono un’infinità di idee regalo, decorazioni e delizie fatte in casa. L’atmosfera di festa è garantita!

Espanol :

Sumérjase en la magia de las fiestas en nuestro Mercado de Navidad Venga y pasee entre los numerosos puestos que ofrecen un sinfín de ideas para regalos, decoraciones y delicias caseras. Ambiente festivo garantizado

L’événement MARCHÉ DE NOËL Sainte-Croix-de-Quintillargues a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP