Marché de Noël place du marché Sainte-Féréole
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Noël va scintiller place de l’église ! Marché de Noël avec la participation des associations de Sainte-Féréole, vente de bourriches d’huitres, artisanat d’art et producteur locaux. Présence du père à partir de 11h00 .
