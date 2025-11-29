Marché de Noël Sainte-Foy

Marché de Noël

Salle des fêtes Sainte-Foy Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La féerie de Noël s’invite à Sainte Foy pour un marché artisanal et gourmand avec des ateliers bricolage et jeux, des créations pour des idées de cadeaux, une buvette et de la petite restauration.

Il se murmure même que le Père Noël en personne passerait voir les enfants les plus sages l’après-midi!

Salle des fêtes Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 71 95 79

English : Marché de Noël

The enchantment of Christmas comes to Sainte Foy for a craft and gourmet market with craft and games workshops, gift ideas, refreshments and snacks.

There are even whispers that Santa Claus himself will drop in to see the best-behaved children in the afternoon!

German : Marché de Noël

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Sainte Foy, wo ein Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt mit Bastel- und Spiele-Workshops, Geschenkideen, einem Getränkestand und kleinen Speisen stattfindet.

Es wird sogar gemunkelt, dass der Weihnachtsmann persönlich am Nachmittag bei den bravsten Kindern vorbeischauen wird!

Italiano :

L’incanto del Natale arriva a Sainte Foy per un mercatino artigianale e gastronomico con laboratori di artigianato e giochi, idee regalo, bar e snack.

Si dice persino che Babbo Natale in persona farà visita ai bambini più educati nel pomeriggio!

Espanol : Marché de Noël

El encanto de la Navidad llega a Sainte Foy para celebrar un mercado de artesanía y alimentación con talleres de manualidades y juegos, ideas para regalar, un bar de refrescos y tentempiés.

Incluso se rumorea que el mismísimo Papá Noel se acercará a ver a los niños que mejor se porten por la tarde

