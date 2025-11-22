Marché de Noël Sainte-Geneviève-des-Bois
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 17:30:00
2025-11-22
Marché de Noël de 10h à 17h30, artisanat, gastronomie, passage du Père Noël à 11h et 16h à l’espace Colette. Restauration sur place. .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 55 73 mairiestegenevieves45@wanadoo.fr
