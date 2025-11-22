Marché de Noël

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Marché de Noël

Marché de Noël de 10h à 17h30, artisanat, gastronomie, passage du Père Noël à 11h et 16h à l’espace Colette. Restauration sur place. .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 55 73 mairiestegenevieves45@wanadoo.fr

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

L’événement Marché de Noël Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-04 par OT GATINAIS SUD