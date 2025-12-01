Marché de Noël Sainte-Honorine-la-Chardonne
Marché de Noël Sainte-Honorine-la-Chardonne dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes de Ste Honorine la Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël Visite et photo avec le Père Noël -Animation musicale Galettes saucisses, sandwichs, vin chaud, buvette et crêpes…
Pour les exposants 5€ La table (1m60 X 90 cm) 2 tables maximum par exposant Réservation avant le 30 novembre 2025. .
Salle des Fêtes de Ste Honorine la Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie +33 6 17 47 18 82
