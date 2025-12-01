Marché de Noel Sainte-Jalle

Marché de Noel

Place de Verdun Sainte-Jalle Drôme

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Marché de Noël à Sainte Jalle organisé par l’association Parents Thèses

Animations assurées tout au long de la journée

Chorale, Père Noël , sculpteur de ballons, voyance, poneys…

Repas chauds, buvette , crêpes toute la journée.

Place de Verdun Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 32 78 mairie@sainte-jalle.fr

English :

Christmas market in Sainte Jalle organized by the Parents Thèses association

Entertainment throughout the day:

Choir, Santa Claus, balloon sculptor, fortune-telling, ponies…

Hot meals, refreshments and crêpes all day long.

German :

Weihnachtsmarkt in Sainte Jalle, organisiert vom Verein Parents Thèses

Den ganzen Tag über ist für Unterhaltung gesorgt:

Chor, Weihnachtsmann, Ballonbildhauer, Wahrsager, Ponys…

Warme Mahlzeiten, Getränke und Crêpes den ganzen Tag über.

Italiano :

Mercatino di Natale a Sainte Jalle organizzato dall’associazione Parents Thèses

Animazione durante tutta la giornata:

Coro, Babbo Natale, scultore di palloncini, cartomanzia, pony…

Pasti caldi, rinfreschi e crêpes per tutto il giorno.

Espanol :

Mercado de Navidad en Sainte Jalle organizado por la asociación Parents Thèses

Animaciones durante todo el día:

Coro, Papá Noel, globoflexia, adivinación, ponis…

Comidas calientes, refrescos y crepes durante todo el día.

