Marché de Noel Sainte-Jalle
Marché de Noel Sainte-Jalle samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noel
Place de Verdun Sainte-Jalle Drôme
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Marché de Noël à Sainte Jalle organisé par l’association Parents Thèses
Animations assurées tout au long de la journée
Chorale, Père Noël , sculpteur de ballons, voyance, poneys…
Repas chauds, buvette , crêpes toute la journée.
Place de Verdun Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 32 78 mairie@sainte-jalle.fr
English :
Christmas market in Sainte Jalle organized by the Parents Thèses association
Entertainment throughout the day:
Choir, Santa Claus, balloon sculptor, fortune-telling, ponies…
Hot meals, refreshments and crêpes all day long.
German :
Weihnachtsmarkt in Sainte Jalle, organisiert vom Verein Parents Thèses
Den ganzen Tag über ist für Unterhaltung gesorgt:
Chor, Weihnachtsmann, Ballonbildhauer, Wahrsager, Ponys…
Warme Mahlzeiten, Getränke und Crêpes den ganzen Tag über.
Italiano :
Mercatino di Natale a Sainte Jalle organizzato dall’associazione Parents Thèses
Animazione durante tutta la giornata:
Coro, Babbo Natale, scultore di palloncini, cartomanzia, pony…
Pasti caldi, rinfreschi e crêpes per tutto il giorno.
Espanol :
Mercado de Navidad en Sainte Jalle organizado por la asociación Parents Thèses
Animaciones durante todo el día:
Coro, Papá Noel, globoflexia, adivinación, ponis…
Comidas calientes, refrescos y crepes durante todo el día.
