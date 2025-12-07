Marché de Noël Sainte Jamme sur Sarthe rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Marché de Noël Sainte Jamme sur Sarthe

rue André Guérin Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël
Nombreux exposants, artisans locaux. Présence du père noël.
Crêpes et boissons.   .

rue André Guérin Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 60 12 

