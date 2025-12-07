Marché de Noël Sainte Jamme sur Sarthe rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Marché de Noël Sainte Jamme sur Sarthe rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Sainte Jamme sur Sarthe
rue André Guérin Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe
Tarif :
Date : Début : 2025-12-07 10:00:00 fin : 2025-12-07 18:00:00
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël
Nombreux exposants, artisans locaux. Présence du père noël.
Crêpes et boissons. .
rue André Guérin Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 60 12
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
