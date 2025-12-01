Marché de Noël Sainte-Mère-Église

Marché de Noël

Photos gratuites avec le Père-Noël, ateliers de maquillage, mascottes, structure gonflable, stand de pirates, promenade en calèche gratuite, chorale de Noël, spectacles de danse, majorettes et tombola. Restauration sur place. .

Gymnase du stade Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 50 08 12 30

