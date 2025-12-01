Marché de Noël Sainte-Mère-Église
Marché de Noël Sainte-Mère-Église dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase du stade Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Photos gratuites avec le Père-Noël, ateliers de maquillage, mascottes, structure gonflable, stand de pirates, promenade en calèche gratuite, chorale de Noël, spectacles de danse, majorettes et tombola. Restauration sur place. .
Gymnase du stade Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 50 08 12 30
English : Marché de Noël
