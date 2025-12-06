Marché de Noël Salle des fêtes Sainte-Néomaye

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

HOOO!!! C’est bientôt Noël

Avant ça, venez profiter de notre marché de Noël qui se déroulera à la Salle des Fêtes de Sainte Néomaye de 16h00 à 21h30.

Venez profiter des nombreux exposants ( bijoux, objets faits main, décos, idées de cadeaux) ainsi que de la buvette et de la restauration ( vins chauds, gourmandises…)

Pour plus de renseignements, envoyez un mail à titounets@hotmail.fr ou par téléphone au 06-25-19-09-27 .

