Marché de Noël Salle des fêtes Sainte-Néomaye

Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
HOOO!!! C’est bientôt Noël
Avant ça, venez profiter de notre marché de Noël qui se déroulera à la Salle des Fêtes de Sainte Néomaye de 16h00 à 21h30.
Venez profiter des nombreux exposants ( bijoux, objets faits main, décos, idées de cadeaux) ainsi que de la buvette et de la restauration ( vins chauds, gourmandises…)
Pour plus de renseignements, envoyez un mail à titounets@hotmail.fr ou par téléphone au 06-25-19-09-27 .
Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 19 09 27 titounets@hotmail.fr
