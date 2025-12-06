Marché de Noël Centre ville, Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène

Marché de Noël

Centre ville, Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Marché de Noël de Sainte Sigolène, un week-end féerique et familial, où il fait bon rêver, flâner, acheter…mais aussi l’occasion de partager un véritable moment de plaisir ! Nombreuses animations pour les enfants.

English :

The Christmas Market of Sainte Sigolène, a magical and family weekend, where it is good to dream, stroll, buy … but also the opportunity to share a real moment of pleasure! Many animations for children.

German :

Der Weihnachtsmarkt von Sainte Sigolène, ein märchenhaftes Wochenende für die ganze Familie, an dem man träumen, bummeln und einkaufen kann… aber auch die Gelegenheit, einen echten Moment des Vergnügens zu teilen! Zahlreiche Animationen für Kinder.

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Sainte Sigolène, un magico weekend in famiglia, dove sognare, passeggiare, acquistare, ma anche condividere un vero momento di piacere! Numerose attività per i bambini.

Espanol :

El Mercado de Navidad de Sainte Sigolène, un fin de semana mágico en familia, donde podrá soñar, pasear, comprar… ¡pero también compartir un verdadero momento de placer! Numerosas actividades para los niños.

L’événement Marché de Noël Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron