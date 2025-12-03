MARCHÉ DE NOËL Salasc
MARCHÉ DE NOËL Salasc samedi 20 décembre 2025.
Salle des fêtes Salasc Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Exposants artisans, créateurs, producteurs. Petite buvette et restauration…
Par l’Assos de Salasc .
Salle des fêtes Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 10 01 lassosdesalasc34@gmail.com
English :
Artisan, designer and producer exhibitors.
