MARCHÉ DE NOËL Salasc

MARCHÉ DE NOËL

Salle des fêtes Salasc Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Exposants artisans, créateurs, producteurs.

Par l’Assos de Salasc .

Salle des fêtes Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 10 01 lassosdesalasc34@gmail.com

English :

Artisan, designer and producer exhibitors.

