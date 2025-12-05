MARCHÉ DE NOËL Saleilles
MARCHÉ DE NOËL Saleilles vendredi 5 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Place de la mairie Saleilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-05
20 exposants dans des chalets en bois. Feux d’artifice le 13 décembre.
.
Place de la mairie Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70 contact@saleilles.fr
English :
20 exhibitors in wooden chalets. Fireworks on December 13.
German :
20 Aussteller in Holzhütten. Feuerwerk am 13. Dezember.
Italiano :
20 espositori in chalet di legno. Fuochi d’artificio il 13 dicembre.
Espanol :
20 expositores en chalés de madera. Fuegos artificiales el 13 de diciembre.
L’événement MARCHÉ DE NOËL Saleilles a été mis à jour le 2025-11-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME