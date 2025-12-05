MARCHÉ DE NOËL

Place de la mairie Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-05

20 exposants dans des chalets en bois. Feux d’artifice le 13 décembre.

Place de la mairie Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70 contact@saleilles.fr

English :

20 exhibitors in wooden chalets. Fireworks on December 13.

German :

20 Aussteller in Holzhütten. Feuerwerk am 13. Dezember.

Italiano :

20 espositori in chalet di legno. Fuochi d’artificio il 13 dicembre.

Espanol :

20 expositores en chalés de madera. Fuegos artificiales el 13 de diciembre.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Saleilles a été mis à jour le 2025-11-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME