Marché de Noël Salettes

Marché de Noël

LE BOURG Salettes Haute-Loire

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Marché de Noel à Salettes, faites le plein de produits locaux et idées cadeaux avant les fêtes.

LE BOURG Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Christmas market in Salettes, stock up on local produce and gift ideas before the festive season.

German :

Weihnachtsmarkt in Salettes, decken Sie sich vor den Feiertagen mit lokalen Produkten und Geschenkideen ein.

Italiano :

Mercatino di Natale a Salettes, per fare scorta di prodotti locali e idee regalo prima delle feste.

Espanol :

Mercado de Navidad en Salettes, abastézcase de productos locales e ideas para regalos antes de las fiestas.

