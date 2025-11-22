Marché de Noël Salettes
Marché de Noël Salettes samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
LE BOURG Salettes Haute-Loire
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Marché de Noel à Salettes, faites le plein de produits locaux et idées cadeaux avant les fêtes.
LE BOURG Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Christmas market in Salettes, stock up on local produce and gift ideas before the festive season.
German :
Weihnachtsmarkt in Salettes, decken Sie sich vor den Feiertagen mit lokalen Produkten und Geschenkideen ein.
Italiano :
Mercatino di Natale a Salettes, per fare scorta di prodotti locali e idee regalo prima delle feste.
Espanol :
Mercado de Navidad en Salettes, abastézcase de productos locales e ideas para regalos antes de las fiestas.
Office de tourisme Mézenc Loire Meygal