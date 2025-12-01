Marché de Noël Saligny-sur-Roudon
Marché de Noël Saligny-sur-Roudon samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Marché couvert Saligny-sur-Roudon Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
repas du midi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
L’Association des Artisans et Commerçants Salignois vous invite à son marché de Noël féérique, pour un moment convivial et chaleureux en cœur de village, sous le marché couvert. Au programme artisanat produits du terroir buffet buvette
.
Marché couvert Saligny-sur-Roudon 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 99 26 23 chassot.sdr@orange.fr
English :
The Association des Artisans et Commerçants Salignois invites you to its magical Christmas market, for a warm and friendly moment in the heart of the village, under the covered market. On the program: crafts local produce buffet refreshments
German :
Die Association des Artisans et Commerçants Salignois lädt Sie zu ihrem märchenhaften Weihnachtsmarkt ein, um einen gemütlichen und herzlichen Moment im Herzen des Dorfes unter der Markthalle zu verbringen. Auf dem Programm: Kunsthandwerk regionale Produkte Buffet Erfrischungsstände
Italiano :
L’Association des Artisans et Commerçants Salignois vi invita al suo magico mercatino di Natale, per un momento di calore e amicizia nel cuore del villaggio, sotto il mercato coperto. In programma: artigianato prodotti locali buffet bar per il ristoro
Espanol :
La Association des Artisans et Commerçants Salignois le invita a su mágico mercado de Navidad, para disfrutar de un momento cálido y acogedor en el corazón del pueblo, bajo el mercado cubierto. En el programa: artesanía productos locales bufé bar de refrescos
L’événement Marché de Noël Saligny-sur-Roudon a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire