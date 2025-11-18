MARCHE DE NOËL Salle Cabanac – Donneville Donneville

MARCHE DE NOËL 13 et 14 décembre Salle Cabanac – Donneville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T09:00:00 – 2025-12-13T19:00:00

Fin : 2025-12-14T10:30:00 – 2025-12-14T17:00:00

Salle Cabanac – Donneville donneville Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ape.donnevill@gmail.com »}]

MARCHE DE NOËL à DONNEVILE : Artisans, Balades à dos d’Ânes, Jeux gonflables, Ateliers Loisirs Créatifs, Restauration sur place, Vin Chaud, Lecture de Conte – ANIMATIONS GRATUITES NOEL MARCHE