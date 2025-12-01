Marché de Noël EHPAD Salornay-sur-Guye

Marché de Noël

Nous vous proposons de passer un moment agréable en profitant des stands de décorations et de gourmandises (gaufres mâconnaises, crêpes, biscuits de Noël, châtaignes…)

Vous pourrez également déguster le traditionnel vin chaud ou encore notre chocolat chaud.

Sans oublier notre tombola qui vous offrira de nombreux lots !

Au plaisir de vous accueillir ! .

EHPAD 12, rue de l’hôpital Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 44 45 animation@ehpad-salornay.fr

