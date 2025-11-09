MARCHÉ DE NOËL Samouillan
MARCHÉ DE NOËL Samouillan dimanche 9 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
SALLE DES FÊTES Samouillan Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-10 19:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Un dimanche tout trouvé pour faire le plein d’idées cadeaux !
Un rendez-vous pour faire le plein de produits artisanaux et locaux à l’approche de Noël.
Le père Noël, lui-même, viendra l’après-midi pour une petite visite !
Découverte de la crèche à l’église.
Pour les exposants, l’accueil se fera entre 8h et 10h.
Restauration sur place ou à emporter, boissons chaudes et crèpes. 5 .
SALLE DES FÊTES Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie tousensam31420@gmail.con
English :
A perfect Sunday to stock up on gift ideas!
German :
Ein perfekter Sonntag, um sich mit Geschenkideen einzudecken!
Italiano :
Una domenica perfetta per fare scorta di idee regalo!
Espanol :
Un domingo perfecto para hacer acopio de ideas para regalar
L’événement MARCHÉ DE NOËL Samouillan a été mis à jour le 2025-10-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE