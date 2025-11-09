MARCHÉ DE NOËL Samouillan

MARCHÉ DE NOËL Samouillan dimanche 9 novembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL

SALLE DES FÊTES Samouillan Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-10 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Un dimanche tout trouvé pour faire le plein d’idées cadeaux !

Un rendez-vous pour faire le plein de produits artisanaux et locaux à l’approche de Noël.

Le père Noël, lui-même, viendra l’après-midi pour une petite visite !

Découverte de la crèche à l’église.

Pour les exposants, l’accueil se fera entre 8h et 10h.

Restauration sur place ou à emporter, boissons chaudes et crèpes. 5 .

SALLE DES FÊTES Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie tousensam31420@gmail.con

English :

A perfect Sunday to stock up on gift ideas!

German :

Ein perfekter Sonntag, um sich mit Geschenkideen einzudecken!

Italiano :

Una domenica perfetta per fare scorta di idee regalo!

Espanol :

Un domingo perfecto para hacer acopio de ideas para regalar

L’événement MARCHÉ DE NOËL Samouillan a été mis à jour le 2025-10-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE