Marché de Noël Sancey Sancey

Marché de Noël Sancey

12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Marché de Noël de 18h à 23h avec stands et buvette et la participation de l’UMS. Arrivée du Père Noël vers 21h. .

12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

