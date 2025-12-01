Marché de Noël Sancey Sancey
Marché de Noël Sancey Sancey vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël Sancey
12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Marché de Noël de 18h à 23h avec stands et buvette et la participation de l’UMS. Arrivée du Père Noël vers 21h. .
12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
English : Marché de Noël Sancey
L’événement Marché de Noël Sancey Sancey a été mis à jour le 2025-11-26 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE