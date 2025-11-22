Marché de Noël

11 Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Ambiance festive avec forains, bières belges et restauration sur place. Un rendez-vous convivial pour préparer les fêtes ! .

11 Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 74 54 75 zack140821@francemel.fr

L’événement Marché de Noël Sancoins a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Loire en Berry