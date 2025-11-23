Marché de Noël Sancourt
Marché de Noël Sancourt dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
2 Rue Saint-Clair Sancourt Eure
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Second marché de Noël de l’association Lévrézo, réseau d’échange et d’entraide de la Vallée de la Lévrière.
Au programme
– Artisanat, produits locaux et foire à tout spécial Noël,
– Restauration salée, sucrée, vin chaud avec et sans alcool (leur spécialité),
Le tout en intérieur et en extérieur. .
2 Rue Saint-Clair Sancourt 27150 Eure Normandie levrezo27480@gmail.com
