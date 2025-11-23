Marché de Noël

2 Rue Saint-Clair Sancourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Second marché de Noël de l’association Lévrézo, réseau d’échange et d’entraide de la Vallée de la Lévrière.

Au programme

– Artisanat, produits locaux et foire à tout spécial Noël,

– Restauration salée, sucrée, vin chaud avec et sans alcool (leur spécialité),

Le tout en intérieur et en extérieur. .

2 Rue Saint-Clair Sancourt 27150 Eure Normandie levrezo27480@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Sancourt a été mis à jour le 2025-11-05 par Vexin Normand Tourisme