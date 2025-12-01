MARCHÉ DE NOEL SANTRIMINI Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses

MARCHÉ DE NOEL SANTRIMINI

Salle des fêtes Sainte-Enimie Gorges du Tarn Causses Lozère

Retrouvez le marché de Noël de Sainte-Enimie. Vous serez installés dans la salle des fêtes, au chaud !

Restauration sur place, animations, emplacement gratuit (un lot pour le loto de l’école est demandé en participation).

N’hésitez pas à demander votre dossier d’inscription à santrimini48@gmail.com

English :

The Sainte-Enimie Christmas market. You’ll be warm and cosy in the village hall!

Catering on site, entertainment, free stalls (a lottery ticket for the school bingo is required).

Don?t hesitate to ask for your registration form at: santrimini48@gmail.com

German :

Finden Sie den Weihnachtsmarkt von Sainte-Enimie. Sie werden im warmen Festsaal untergebracht!

Verpflegung vor Ort, Animationen, kostenlose Standplätze (ein Los für die Lotterie der Schule wird als Beitrag verlangt).

Zögern Sie nicht, Ihre Anmeldeunterlagen anzufordern: santrimini48@gmail.com

Italiano :

Il mercatino di Natale di Sainte-Enimie. Sarete al caldo e al riparo nella sala del villaggio!

Ci saranno cibo e intrattenimento sul posto, oltre a uno stand gratuito (è richiesto un biglietto della lotteria per la tombola scolastica).

Non esitate a richiedere il vostro pacchetto di iscrizione a: santrimini48@gmail.com

Espanol :

El mercado de Navidad de Sainte-Enimie. Estará calentito y acogedor en la sala del pueblo

Habrá comida y entretenimiento in situ, así como un puesto gratuito (se requiere un boleto de lotería para el bingo escolar).

No dudes en solicitar tu dossier de inscripción en: santrimini48@gmail.com

