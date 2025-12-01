Marché de Noël La Trèche Sanvignes-les-Mines

Marché de Noël

La Trèche 685 rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Le marché de Noël de Sanvignes se tiendra au domaine de la Trèche, pour la première année.

Une soixantaine d’exposants vous y attendront, vous pourrez retrouver des habitués comme la Vigne, les Allemands du comité de jumelage, le Handball club et ses célèbres crapiauds de treuffes pour ne citer qu’eux mais aussi plein de nouveaux commerçants et artisans. Nombreuses animations tout au long du weekend avec présence du Père-Noël. .

La Trèche 685 rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 10 00

