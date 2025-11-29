Marché de Noël Salle des Fêtes Sarbazan
Marché de Noël Salle des Fêtes Sarbazan samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Rue des écoles Sarbazan Landes
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Alors qu’il y a un peu moins d’un mois à attendre avant son arrivée, l’envoûtement de Noël dépose ses valises à Sarbazan avec un marché de créateurs et de produits locaux et où il se dit que le Père Noël pourrait faire un coucou pour les enfants qui ont été sages !
Salle des Fêtes Rue des écoles Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 22 54 69 alexdaillau@gmail.com
English : Marché de Noël
With just under a month to go before his arrival, the enchantment of Christmas settles down in Sarbazan with a market of local creators and products, and where it seems that Santa Claus might drop in for the children who’ve been good!
German : Marché de Noël
Während es bis zu seiner Ankunft noch etwas weniger als einen Monat dauert, schlägt der Weihnachtszauber seine Zelte in Sarbazan auf, wo es einen Markt für Designer und lokale Produkte gibt und wo man sich sagt, dass der Weihnachtsmann vielleicht einen Kuckuck für die Kinder macht, die brav waren!
Italiano :
A poco meno di un mese dal suo arrivo, l’incanto del Natale si posa a Sarbazan con un mercatino di stilisti e prodotti locali, dove si pensa che Babbo Natale possa fare un salto per i bambini che sono stati buoni!
Espanol : Marché de Noël
A poco menos de un mes de su llegada, el encanto de la Navidad se instala en Sarbazán con un mercado de diseñadores y productos locales, ¡donde se cree que Papá Noel podría pasarse a saludar a los niños que se hayan portado bien!
