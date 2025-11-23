Marché de Noël Sardent
Marché de Noël Sardent dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Espace Claude Chabrol Sardent Creuse
Marché de Noël
30 exposants
Nombreuses animations, tombola, Père Noël…
Restauration foodtruck, crèpes-gaufres, vin chaud… .
Espace Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 52 67
