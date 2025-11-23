Marché de Noël Sardent

Marché de Noël Sardent dimanche 14 décembre 2025.

Espace Claude Chabrol Sardent Creuse

Début : 2025-12-14
2025-12-14

30 exposants
Nombreuses animations, tombola, Père Noël…
Restauration foodtruck, crèpes-gaufres, vin chaud…   .

Espace Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 52 67 

