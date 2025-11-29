Marché de Noël Salle Lur Berri Sare

Marché de Noël

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-11-29

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël organisé par l’APEL de l’école Saint Joseph, nombreux exposants, créateurs, artisans, producteurs locaux.

Animation fête foraine 10h 12h 15h 16h30

Tombola, 3 lots à gagner 12h

Jeu de piste de noël + de 8 ans équipe de 5 sur inscription, départ 15h

Restauration buvette, paninis, crèpes .

+33 5 59 54 25 71 apel.sare@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

