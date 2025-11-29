Marché de Noël Salle Lur Berri Sare
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques
Marché de Noël organisé par l’APEL de l’école Saint Joseph, nombreux exposants, créateurs, artisans, producteurs locaux.
Animation fête foraine 10h 12h 15h 16h30
Tombola, 3 lots à gagner 12h
Jeu de piste de noël + de 8 ans équipe de 5 sur inscription, départ 15h
Restauration buvette, paninis, crèpes .
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 25 71 apel.sare@gmail.com
