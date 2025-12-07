Marché de Noël Sargé-lès-Le-Mans Sargé-lès-le-Mans

Marché de Noël Sargé-lès-Le-Mans

Centre-ville Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-07

L’association Bidouille et Passion organise à nouveau le marché de Noël, en partenariat avec le comité des fêtes de la commune. L’événement aura lieu le dimanche 7 décembre 2025. .

Centre-ville Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire

