Marché de Noël Sarlat-la-Canéda

Marché de Noël

Place de la grande rigaudie Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-03

Comme chaque année en Décembre, Sarlat revêt son habit de lumière et vous embarque vers une nouvelle contrée ! Cette année, cap sur les Dom-Tom !

Vous retrouverez les chalets artisanaux, la place gourmande, la patinoire et bien d’autres animations colorées tout au long du mois de Décembre.

Au bas des marches, place du 14 Juillet, c’est un décor de Noël magique que les visiteurs découvriront une nouvelle fois une forêt de sapins, la maison du Père Noël, la fabrique de jouets, la boîte aux lettres… .

