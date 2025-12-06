Marché de Noël

au rond-point SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Pendant 2 jours à Sarp, partez à la recherche de cadeaux originaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec

Les producteurs et créateurs locaux qui seront présents pour vous présenter leur stand aux couleurs de Noël.

Et profitez des animations en continu avec les jeux en bois, de la musique, ….

au rond-point SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 71 27 18 commune-de-sarp@orange.fr

English :

For 2 days in Sarp, go in search of original gifts in a warm and friendly atmosphere with

Local producers and designers will be on hand to present their Christmas-themed stands.

And enjoy non-stop entertainment with wooden games, music, ….

German :

Gehen Sie zwei Tage lang in Sarp auf die Suche nach originellen Geschenken in einer warmen und gemütlichen Atmosphäre mit

Lokale Produzenten und Schöpfer, die anwesend sein werden, um Ihnen ihre Stände in den Farben der Weihnachtszeit zu präsentieren.

Und profitieren Sie von den durchgehenden Animationen mit Holzspielen, Musik, ….

Italiano :

Per 2 giorni a Sarp, andate alla ricerca di regali originali in un’atmosfera calda e accogliente

Produttori e designer locali saranno a disposizione per presentare le loro bancarelle a tema natalizio.

E non perdetevi l’intrattenimento continuo con giochi in legno, musica, …..

Espanol :

Durante 2 días en Sarp, vaya en busca de regalos originales en un ambiente cálido y acogedor con

Los productores y diseñadores locales estarán presentes para presentar sus puestos de temática navideña.

Y no se pierda la animación continua con juegos de madera, música, ….

L’événement Marché de Noël Sarp a été mis à jour le 2025-10-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65