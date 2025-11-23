Marché de Noël Centre Culturel et Sportif François Mitterand Sarralbe
Marché de Noël Centre Culturel et Sportif François Mitterand Sarralbe dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Centre Culturel et Sportif François Mitterand 28 rue de la Sarre Sarralbe Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Venez vous plonger dans l’ambiance de Noël avec la Chorale Cantilène.
Café-gâteaux tout au long de la journée.Tout public
Centre Culturel et Sportif François Mitterand 28 rue de la Sarre Sarralbe 57430 Moselle Grand Est +33 6 78 85 40 08 philjaeck@gmail.com
English :
Get into the Christmas spirit with the Cantilène Choir.
Coffee and cakes all day long.
German :
Tauchen Sie mit dem Chorale Cantilène in Weihnachtsstimmung ein.
Kaffee und Kuchen während des ganzen Tages.
Italiano :
Entrate nello spirito natalizio con il coro Cantilène.
Caffè e torte per tutta la giornata.
Espanol :
Entre en el espíritu navideño con el coro Cantilène.
Café y pasteles durante todo el día.
L’événement Marché de Noël Sarralbe a été mis à jour le 2025-10-30 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES