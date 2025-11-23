Marché de Noël Centre Culturel et Sportif François Mitterand Sarralbe

Marché de Noël

Centre Culturel et Sportif François Mitterand 28 rue de la Sarre Sarralbe Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Venez vous plonger dans l’ambiance de Noël avec la Chorale Cantilène.

Café-gâteaux tout au long de la journée.Tout public

Centre Culturel et Sportif François Mitterand 28 rue de la Sarre Sarralbe 57430 Moselle Grand Est +33 6 78 85 40 08 philjaeck@gmail.com

English :

Get into the Christmas spirit with the Cantilène Choir.

Coffee and cakes all day long.

German :

Tauchen Sie mit dem Chorale Cantilène in Weihnachtsstimmung ein.

Kaffee und Kuchen während des ganzen Tages.

Italiano :

Entrate nello spirito natalizio con il coro Cantilène.

Caffè e torte per tutta la giornata.

Espanol :

Entre en el espíritu navideño con el coro Cantilène.

Café y pasteles durante todo el día.

L’événement Marché de Noël Sarralbe a été mis à jour le 2025-10-30 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES