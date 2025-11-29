Marché de Noël Sarrebourg

Marché de Noël

Au cœur de la Forêt Magique, découvrez un marché de Noël enchanteur où artisans et producteurs locaux vous invitent à flâner de chalet en chalet pour dénicher de jolis cadeaux et savourer des spécialités régionales. Les enfants pourront profiter du carrousel gratuit, admirer le grand orgue de foire et se laisser surprendre par de nombreuses surprises magiques. Chaque jour, au pied du sapin géant, le Père Noël attend les plus petits qui pourront lui déposer leurs souhaits dans une boîte aux lettres spéciale, avant de repartir les yeux pleins d’étoiles. Tous les soirs à 17h, ne manquez pas l’illumination du grand sapin et de la Forêt Magique, un spectacle féerique à partager en famille !Tout public

Place de Cordeliers -dans la forêt magique Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

English :

In the heart of the Magical Forest, discover an enchanting Christmas market where local craftsmen and producers invite you to stroll from chalet to chalet to find beautiful gifts and savour regional specialities. Children can enjoy the free carousel, admire the great fairground organ and be surprised by a host of magical surprises. Every day, at the foot of the giant Christmas tree, Santa awaits the little ones, who can leave their wishes in a special letterbox, before leaving with their eyes full of stars. Every evening at 5pm, don’t miss the illumination of the giant Christmas tree and the Magic Forest, a magical show to share with the whole family!

German :

Entdecken Sie im Herzen des Zauberwaldes einen zauberhaften Weihnachtsmarkt, auf dem Handwerker und lokale Produzenten Sie einladen, von Hütte zu Hütte zu schlendern, um hübsche Geschenke zu finden und regionale Spezialitäten zu genießen. Die Kinder können das kostenlose Karussell nutzen, die große Jahrmarktsorgel bewundern und sich von zahlreichen magischen Überraschungen überraschen lassen. Jeden Tag wartet der Weihnachtsmann am Fuße der riesigen Tanne auf die Kleinsten, die ihm ihre Wünsche in einen speziellen Briefkasten werfen können, bevor sie mit Augen voller Sterne nach Hause gehen. Jeden Abend um 17 Uhr werden die große Tanne und der Zauberwald beleuchtet ein märchenhaftes Spektakel für die ganze Familie!

Italiano :

Nel cuore della Foresta Magica, scoprite un incantevole mercatino di Natale dove artigiani e produttori locali vi invitano a passeggiare di chalet in chalet per trovare bellissimi regali e assaporare specialità regionali. I bambini potranno divertirsi con la giostra gratuita, ammirare il grande organo da fiera e lasciarsi sorprendere da una serie di magiche sorprese. Ogni giorno, ai piedi del gigantesco albero di Natale, Babbo Natale attende i più piccoli, che potranno lasciare i loro desideri in una speciale cassetta delle lettere, prima di andarsene con gli occhi pieni di stelle. Ogni sera alle 17.00, non perdetevi l’accensione dell’albero di Natale gigante e la Foresta Magica, uno spettacolo magico da condividere con tutta la famiglia!

Espanol :

En el corazón del Bosque Mágico, descubra un encantador mercado navideño donde artesanos y productores locales le invitan a pasear de chalet en chalet para encontrar bonitos regalos y saborear especialidades regionales. Los niños podrán disfrutar del carrusel gratuito, admirar el gran órgano de feria y dejarse sorprender por un sinfín de sorpresas mágicas. Todos los días, al pie del árbol de Navidad gigante, Papá Noel espera a los más pequeños, que pueden dejar sus deseos en un buzón especial, antes de marcharse con los ojos llenos de estrellas. Todas las tardes, a las 17:00 h, no se pierda el encendido del árbol de Navidad gigante y el Bosque Mágico, ¡un espectáculo mágico para compartir con toda la familia!

