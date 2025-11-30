Marché de Noël Institut Médico-Éducatif (IME) Sarreguemines

Marché de Noël

Institut Médico-Éducatif (IME) 4 rue de la Colline Sarreguemines Moselle

Organisé par L’IME Le Himmelsberg.

Vente d’objets fabriqués par les enfants et adolescents dans les différents ateliers, idées de cadeaux, présence du Père Noël, distribution de chocolats et animations pour les enfants.

Restauration sur réservation uniquement (avant le 14/11) Choucroute garnie + Dessert (adulte 19€ jusqu’à 12 ans 13€).

Réservation par téléphone au 03 87 98 20 56 (veuillez préciser si vous souhaitez déjeuner à 11h30 ou à 13h).Tout public

Institut Médico-Éducatif (IME) 4 rue de la Colline Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 20 56

English :

Organized by IME Le Himmelsberg.

Sale of items made by the children and teenagers in the various workshops, gift ideas, presence of Santa Claus, distribution of chocolates and entertainment for the children.

Catering by reservation only (before 14/11): Choucroute garnie + Dessert (adults 19? under 12 13?).

Reservations by telephone on 03 87 98 20 56 (please specify whether you wish to have lunch at 11.30 a.m. or 1 p.m.).

German :

Organisiert von L’IME Le Himmelsberg.

Verkauf von Gegenständen, die von Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Werkstätten hergestellt wurden, Geschenkideen, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Verteilung von Schokolade und Animationen für Kinder.

Verpflegung nur mit Reservierung (vor dem 14.11.) Sauerkraut mit Beilagen + Dessert (Erwachsene 19? bis 12 Jahre 13?).

Telefonische Reservierung unter 03 87 98 20 56 (bitte geben Sie an, ob Sie um 11.30 Uhr oder um 13 Uhr essen möchten).

Italiano :

Organizzato da IME Le Himmelsberg.

Vendita di oggetti realizzati da bambini e ragazzi nei vari laboratori, idee regalo, presenza di Babbo Natale, distribuzione di cioccolatini e intrattenimento per i bambini.

Ristorazione su prenotazione (entro il 14/11): Crauti + Dessert (adulti 19? under 12 13?).

Prenotazioni telefoniche al numero 03 87 98 20 56 (specificare se si desidera mangiare alle 11.30 o alle 13.00).

Espanol :

Organizado por IME Le Himmelsberg.

Venta de artículos elaborados por niños y adolescentes en los distintos talleres, ideas para regalos, presencia de Papá Noel, reparto de bombones y animación para los niños.

Catering sólo con reserva previa (antes del 14/11): Chucrut + Postre (adultos 19? menores de 12 años 13?).

Reservas por teléfono en el 03 87 98 20 56 (especifique si desea comer a las 11.30 o a las 13.00).

